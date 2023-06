Con le stagioni di Serie A e B formalmente concluse si può già iniziare ad abbozzare il tabellone della prima competizione italiana ufficiale che prenderà il via nel 2023/24, ovvero la Coppa Italia. Saranno partite ad eliminazione diretta quelle in programma nel solito format ormai conosciuto.

Lecce-Bari possibile derby in arrivo

Anche quest’anno il Lecce partirà dai trentaduesimi di finale, in quanto sedicesimo classificato, e dovrebbe affrontare la numero 33 del tabellone, ovvero il Como tredicesimo nella scorsa Serie B. In caso di passaggio del turno, ai sedicesimi ci sarebbe la vincente tra Bari e Parma, con possibile e probabile derby di Coppa. La “big” di quel lato della griglia è invece la Fiorentina, eventuale avversaria degli ottavi quando le teste di serie entreranno in gioco. La stagione è appena conclusa ma già si guarda con fiducia e con voglia alla prossima, e se ci dovessere essere il derby tanto atteso allora si inizierebbe davvero subito alla grande.