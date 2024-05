Atalanta-Juventus, cosa ha detto Allegri? Ecco le sue parole di rabbia nella finale di Coppa Italia

Nel finale dell'atto conclusivo della Coppa Italia, il tecnico juventino si è lasciato andare in maniera rabbiosa: contro l'arbitro Maresca, contro Rocchi, contro il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e contro qualche giornalista. Ecco le sue parole nel bollente finale di gara.

La Juventus ha vinto meritatamente la finale di Coppa Italia, con uno 0-1 targato Dusan Vlahovic e una prestazione di alto livello, come mai si era vista negli ultimi 4 mesi. Insomma, la squadra bianconera è tornata a vincere, ed è tornato a vincere anche il tecnico juventino Max Allegri. L'allenatore toscano, nel finale di gara, si è però lasciare andare ad una serie di sfoghi, contro diverse persone in campo e fuori: una rabbia accumulata negli ultimi mesi che, forse, è venuta fuori tutta insieme e si è scaricata nella notte dell'Olimpico. Ecco cosa ha detto contro Maresca, contro Giuntoli e in sala stampa.

Finale Coppa Italia, le parole di Allegri contro Maresca e Rocchi

Allegri, nel finale del match, si è scatenato contro il direttore di gara e la sua squadra, lanciando giacca e cravatta e sbraitando contro Maresca e Mariani. Prima si è lanciato contro quest'ultimo, urlando "Continuate pure a fare i fenomeni!", poi una volta espulso si è rivolto verso la tribuna e ha urlato "Dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi?!". Uno show che gli è costato il cartellino rosso e, probabilmente, anche qualche giornata di squalifica.

Atalanta-Juventus, le parole di Allegri contro Giuntoli

Al momento dei festeggiamenti, però, Allegri se l'è presa anche contro il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Mentre i calciatori facevano cerchio intorno al tecnico, è arrivato il ds juventino, scatenando la furia di Max che lo ha allontanato urlando "No! No! Fuori tu! Fuori tu!". Da capire cosa succederà adesso: il futuro del tecnico sembra sempre più in bilico, difficilmente rimarrà a Torino e probabilmente ha accusato Giuntoli per questa decisione. In sala stampa, poi, proprio per questo motivo, avrebbe detto "Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti" rivolto ai giornalisti, secondo quanto riportato da Repubblica.