Dove vedere Copenaghen Istanbul streaming diretta Tv Sky

Il Copenaghen sfida l’Istanbul nei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere Copenaghen Istanbul streaming e diretta Tv Sky.

Questa gara, come tutte le altre, si giocherà a porte chiuse per disposizione dell’Uefa. I danesi hanno chiuso da poco il loro campionato terminando al secondo posto alle spalle del Midtjylland. Il risultato dell’andata fa ben sperare la squadra di Solbakken che vuole raggiungere la fase finale in Germania. I turchi hanno appena conquistato il loro primo titolo nazionale e la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Il Başakšehir vuole però imporsi anche in Europa e ha dalla sua due risultati su tre per passare il turno. Ricordiamo che nella stessa giornata, ma alle 21 l’Inter sfida il Siviglia. Il fischio d’inizio del match di Europa League Copenaghen Istanbul è fissato per le ore 18:55.

In questa pagina tutte le informazioni sul match di Europa League Copenaghen Istanbul: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Dove vedere Copenaghen Istanbul: Canale Tv e Streaming

• Partita: Copenaghen Istanbul

• Data: mercoledì 05 agosto 2020

• Orario: 18.55

• Canale TV: Sky Sport (ch. 254 SAT)

• Streaming: Sky Go e Now Tv



La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport (ch. 254 del satellite) – sarà di Dario Massara. Pre e post partita nello studio di ‘Europa League Show’ (ore 18, 20 e 23) con Anna Billò con Daniele Adani, Beppe Bergomi, Riccardo Trevisani, Fayna e Luca Marchetti.

Per gli abbonati di Sky la partita Copenaghen Istanbul sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Telian Parken sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket.

Copenaghen Istanbul: probabili formazioni

Copenaghen (4-3-3): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Biel, Stage, Zeca; Daramy, Santos, Falk Jensen. Allenatore: Ståle Solbakken

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Aleksic, Tekdemir, Kahveci; Visca, Ba, Crivelli. Allenatore: Okan Buruk