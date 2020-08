Europa League, dove vedere Inter Getafe: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Inter Getafe, presentazione del match. Alle ore 21 di mercoledì 5 agosto alla ‘Veltins-Arena’ di Gelsenkirchen in Germania (a porte chiuse) si affronteranno l’Inter di Antonio Conte e il Getafe di José Bordalas, il match è valido per gli ottavi di finale di Europa League in gara secca. Approvate le 5 sostituzioni (con la possibilità del 6° cambio nei supplementari) come nei maggiori campionati europei nel post-lockdown e al termine dei 90′ minuti in caso di partità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di questo match affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers il prossimo 10 agosto a Dusseldorf alle ore 21

Questo match tra nerazzurri e spagnoli si sarebbe dovuto giocare in gare d’andata e ritorno ma poi a causa dell’emergenza Coronavirus e del successivo rinvio della competizione, la Uefa ha ridisegnato il format della competizione. Infatti chi lo scorso 12 marzo aveva già giocato la gara d’andata giocherà le rispettive gare di ritorno, mentre Inter e Roma giocheranno in gara secca in Germania. Poi quarti, semifinale e finale si svolgeranno in Germania con l’atto conclusivo della competizione previsto il prossimo 21 agosto alle ore 21 a Colonia.

I nerazzurri nei 16.esimi di finale avevano eliminato il Ludogorets, mentre gli spagnoli l’Ajax. Inter-Getafe sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor, coaudiuvato dai signori Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo sarà invece Chris Kavanagh. Var ed Avar saranno rispettivamente i signori Stuart Attwell e Paul Tierney. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Getafe.

Dove vedere Inter Getafe in tv e streaming