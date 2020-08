Europa League, dove vedere Inter Shakhtar Donetsk: streaming gratis e diretta TV in chiaro

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk, presentazione del match. Alle ore 21 di lunedì 17 agosto alla ‘Merkur Spiel-Arena’ di Dusseldorf (a porte chiuse) si affronteranno l’Inter di Antonio Conte e lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, il match è valido per la semifinale di Europa League in gara secca. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90′ minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai calci di rigore. La vincente di questo confronto sfiderà la vincente di Siviglia-Manchester United in programma questa sera alle ore 21.

I nerazzurri in questa final-eight in Germania hanno eliminato agli ottavi di finale il Getafe vincendo per 2-0 grazie alle reti di Lukaku ed Eriksen e poi hanno eliminato nei quarti i tedeschi del Bayer Leverkusen vincendo per 2-1 con le reti di Barella e Lukaku per i nerazzurri e goal del definitivo 2-1 di Havertz per i tedeschi. Gli ucraini, invece, si sono sbarazzati agli ottavi di finale del Wolfsburg vincendo la gara d’andata in Germania per 1-2 per poi ripetersi al ritorno vincendo per 3-0 a Kyev, mentre nei quarti hanno eliminato gli svizzeri del Basilea imponendosi con un netto 4-1.

Inter-Shakhtar Donetsk sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, coaudiuvato dai signori Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre il quarto uomo sarà lo scozzese William Collum. Var ed Avar saranno rispettivamente Pawel Gil e Tomasz Kwiatkowski. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk.

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk in tv e streaming