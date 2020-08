Domani sera alle ore 21 alla Dusseldorf Arena (Germania, porte chiuse), Inter-Shakhtar Donetsk si sfideranno nel match valevole per la semifinale d’Europa League, con la vincente che venerdì 21 andrà a giocarsi il trofeo con chi avrà la meglio nell’altra semifinale che vedrà in campo stasera Siviglia-Manchester United. Negli ultimi due turni ad eliminazione diretta post Covid-19, i nerazzurri di mister Antonio Conte hanno eliminato il Getafe (2-0) e il Bayer Leverkusen (2-1), mentre gli ucraini del tecnico portoghese Luis Castro hanno avuto la meglio su Wolfsburg e Basilea. Entrambe le squadre hanno dimostrato un ottimo gioco e un eccellente condizione fisica, e dunque quella di domani sarà una sfida tutta da vedere.

Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili scelte dei due tecnici

Inter (3-5-2): Antonio Conte alla vigilia del match ha un solo dubbio ed è quello riguardante il ballottaggio Gagliardini-Eriksen: con il primo ci sarebbe un centrocampo più muscolare, con il secondo più tecnico; molto probabilmente la scelta finale sarà presa domani poche ore prima dell’incontro. Per il resto dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha sconfitto il Bayer Leverkusen: Handanovic tra i pali, terzetto difensivo composto da Godin, De Vrij, Bastoni, i quinti di centrocampo D’Ambrosio e Young, mentre in mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini (o Eriksen); coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez. Due gli indisponibili, ovvero Vecino e Sanchez, tutte e due alle prese con infortuni.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Luis Castro ha tutta la rosa a disposizione e l’undici titolare anche qui dovrebbe essere lo stesso del match dominato contro il Basilea: Pyatov in porta, quartetto in difesa costituito a destra da Dodò e a sinistra Bondar mentre la coppia centrale Krivtsov-Matvienko. In mediana Stapanenko e Marcos Antonio, mentre dietro l’unica punta Junior Moraes, ecco i tre trequartisti Marlos, Taison e Alan Patrick.

Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.