Europa League, dove vedere Manchester United Lask: diretta tv e streaming

Scopri dove vedere Manchester United Lask in diretta tv e in streaming.

Terminati tutti i campionati nei vari paesi europei, è ora di passare alle coppe: la Champions League e l’Europa League. Ad aprire i battenti ci sarà l’Europa League con 4 gare in programma per mercoledì 05 agosto. Tra queste quattro gare, valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione (ad eccezione di Inter-Getafe, che sarà una partita secca) abbiamo la sfida di ua delle candidate alla vittoria finale. Stiamo parlando del Manchester United di Solskjaer. Lo United affronterà il LASK per la gara di ritorno, dopo averlo battuto nella gara di andata del 12 marzo per 5 a 0, con le reti di Ighalo, Daniel James, Juan Mata, Greenwood e Pereira. La differenza di qualità tra le due squadre è parsa subito evidente, di conseguenza i Reds sono ampiamente favoriti per il passaggio del turno: solo un miracolo può salvare il Lask.

Dove vedere Manchester United Lask: l’orario del match

Il match tra Manchester United e LASK andrà in scena mercoledì 05 agosto alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà l’Old Trafford. L’arbitro del match sarà il greco Tasos Sidiropoulos, con gli assistenti Kostaras e Dimitriadis. Al VAR due arbitri italiani, Paolo Valeri e Maurizio Mariani.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Manchester United Lask

La gara di mercoledì sera sarà trasmessa da Sky. I canali di riferimento per seguire la gara sul decoder di Sky sono il 203 (Sky Sport Football) e il 253. Per chi fosse interessato a seguire il match insieme alla gara tra Inter e Getafe, sarà possibile seguire la Diretta Gol sui canali 205 (Sky Sport Collection) e 251. Il match sarà inoltre disponibile in streaming per gli abbonati a Sky attraverso l’app di Sky Go, accessibile da pc, smartphone e tablet. La partita sarà anche disponibile su Now Tv.