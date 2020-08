Europa League, dove vedere Wolverhampton-Olympiacos in streaming e diretta tv

Oggi alle 21:00 è in programma la sfida Wolverhampton-Olympiacos, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il terreno di gioco del match sarà il Molineux Stadium dei padroni di casa a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Wolverhampton-Olympiacos in streaming e diretta tv, analizziamo la forma e il percorso finora delle delle due squadre.

Gli inglesi hanno raggiunto il secondo posto nel gruppo K della fase a gironi, secondi solo al Braga e superando Slovan Bratislava e Beşiktaş. Alla fase successiva hanno incontrato gli spagnoli dell’Espanyol, agilmente battuti 4-0 in patria e soffrendo una lieve sconfitta per 3-2 a Barcellona. Sono arrivati settimi in campionato, perdendo il treno per la prossima Europa League visto che l’Arsenal ha vinto la FA Cup; in questa competizione i Wolves sono usciti al terzo turno, mentre in League Cup si sono arresi al quarto turno contro l’Aston Villa. Gli ospiti sono arrivati terzi nel gruppo B della fase a gironi di Champions League, accedendo direttamente ai sedicesimi di UEL. Qui hanno incontrato i Gunners che hanno battuto con la regola dei gol fuori casa (1-0 per i londinesi in Grecia, 2-1 per gli ellenici all’Emirates Stadium). In Grecia hanno vinto il loro 45esimo campionato, mentre dovranno disputare la finale di coppa nazionale contro i concittadini dell’AEK Atene.

Tra le due squadre figura un solo precedente, l’andata degli ottavi di Europa League di quest’anno, terminata 1-1 al Pireo. Arbitro della sfida sarà l’ungherese Szymon Marciniak, assistito da Sokolnicki e Listkiewicz. Quarto ufficiale Raczkowski. A completare la squadra arbitrale ungherese ci saranno Gil e Kwiatkowski in sala VAR. Non ci resta che scoprire dove vedere Wolverhampton-Olympiacos in streaming e diretta tv.

Dove vedere Wolverhampton-Olympiacos in diretta tv

La sfida andrà in scena nella prima serata di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il match, come tutta la competizione, è un’esclusiva di Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport Football (canale 203 e 242 del satellite) e Sky Sport HD (canale 253 del satellite, 485 del digitale terrestre) per la singola partita, Sky Sport Collection HD e Sky Sport HD (canale 205 e 251 del satellite) per la diretta gol. Telecronaca di Massimo Marianella.

Dove vedere Wolverhampton-Olympiacos in streaming

Per coloro che dovessero scegliere Wolverhampton-Olympiacos in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili singoli ticket o pacchetti di più partite.