Probabili formazioni di Wolverhampton-Olympiacos: ecco le scelte dei due allenatori

Oggi alle 21:00 andrà in scena al Molineux Stadium Wolverhampton-Olympiacos. Nella partita di andata in Grecia le due squadre avevano pareggiato 1-1, con gol di El-Arabi (O) e Neto (W). La qualificazione è ancora aperta per entrambe le squadre. Vediamo ora le probabili formazioni di Wolverhampton-Olympiacos. CLICCA QUI PER DOVE VEDERE WOLVERHAMPTON-OLYMPIACOS



I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3, con Rui Patrício tra i pali e difesa comporta da Boly, Coady e Saiss, quest’ultimo insidiato dal mediano adattato Dendoncker. Il tecnico Espírito Santo dovrebbe optare per Doherty e uno tra Vinagre e Jonny Castro come esterni di centrocampo e Neves e Moutinho al centro. In attacco Podence (arrivato per quasi 20 milioni a gennaio proprio dall’Olympiacos ) si gioca la maglia da titolare sia con Adama Traoré che con Jota. Jiménez punta inamovibile. L’allenatore non ha squalificati né infortunati che figurano in rosa.

I greci di Pedro Martins si schiereranno più probabilmente con il 4-3-3 ma non è da escludere il 4-4-2, con la punta Valbuena che sarebbe dirottato come esterno di centrocampo e Fortunis sull’altra fascia. Seguendo però il primo modulo, a centrocampo figurerebbero da sinistra a destra Camara, Bouchalakis e Guilherme e in attacco Masouras, El Arabi e Valbuena. La porta sarà difesa da Allain visto che il titolare José Sá è infortunato, così come Soudani. Semedo squalificato.

WOLVES (3-4-3): Rui Patrício – Boly, Coady, Saiss – Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre – Traoré, Jiménez, Jota

OLYMPIACOS (4-3-3): Allain – Elabdellaoui, Gaspar, Ba, Tsimikas – Camara, Bouchalakis, Guilherme – Masouras, Al Arabi, Valbuena