DOVE VEDERE SHAMROCK MILAN, DIRETTA EUROPA LEAGUE – Sta per ricominciare la stagione, manca davvero pochissimo. I preliminari delle coppe europee sono alle porte: di solito si sarebbero giocati verso luglio o agosto, quest’anno arrivano a metà settembre per i motivi che tutti sappiamo. E c’è il Milan, che parte da lontanissimo in questa competizione ma sa bene di doverla onorare al massimo, essendo certamente tra le favorite. Dall’arrivo di Ibra e Pioli, la squadra rossonera aveva tenuto un rendimento ed una media punti da Champions League, per non dire da Scudetto: il sesto posto, valso l’Europa League, è la media tra un girone d’andata imbarazzante e un ritorno di fuoco. Ora, però, non c’è più spazio per le parole: si gioca a Dublino, giovedì 17 settembre alle 20:00.

DOVE VEDERE SHAMROCK MILAN – Lo Shamrock Rovers, da luglio in avanti, è ancora imbattuto, con 4 vittorie e 2 pareggi ottenuti in 6 partite di campionato. La squadra della Capitale irlandese è nettamente prima, con 29 punti e ben otto di vantaggio sulle inseguitrici. Un precedente contro le italiani: contro la Juventus, nel 2010/2011, due sconfitte rimediate sia a Torino che a Dublino. Aaron Greene, Daniel Lafferty e Jack Byrne i top player della squadra, che parte certamente sfavorita ma ha tanta voglia di stupire e di sorprendere il Milan.

Milan che, sulla carta, non dovrebbe avere problemi contro gli irlandesi. Anche perché, di fatto, non dovrebbe mancare nessun titolare escluso lo squalificato Rebic e l’infortunato Romagnoli: avendo bisogno di rodaggio, la squadra di Pioli verrà probabilmente messa in campo con tutti i migliori, a partire da Donnarumma e Theo, passando per Calhanoglu, Kessié e Ibrahimovic. Possibile esordio per Tonali, almeno a gara in corso: la rincorsa all’Europa è appena cominciata, il Milan punta in alto.

Europa League, ecco dove vedere Shamrock Milan in diretta e in streaming

Shamrock Rovers-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. Gli appassionati potranno dunque seguire il preliminare in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.