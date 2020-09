Shamrock Rovers Milan probabili formazioni: Ibra c’è

− SHAMROCK ROVERS MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Il Milan sarà la prima squadra italiana impegnata in una gara ufficiale, ossia il secondo turno preliminare di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Il Milan non scende in campo in una competizione europea dal lontano 2018, quando venne eliminata ai gironi di Europa League per opera del Betis e dell’Olympiacos. I ragazzi di Pioli hanno dimostrato di avere una buona forma nei vari test amichevoli di questi giorni, con i nuovi arrivati subito attivi e in grande spolvero. Ottima forma anche per lo Shamrock, primo nel proprio campionato a 29 punti, con otto punti di distacco dal Bohemians secondo. Gli irlandesi sono padroni assoluti in patria in termini di titoli, con ben 17 Premier Division vinte, anche se l’ultimo successo è datato stagione 2010-11. Per il resto, quella tra Shamrock Rovers e Milan sarà una sfida inedita, mentre l’ultimo confronto in campo internazionale tra una squadra italiana e una irlandese è stato nel 2010, quando proprio lo Shamrock venne eliminato ai preliminari di EL dalla Juventus. Ecco nel dettaglio Shamrock Rovers Milan probabili formazioni.

Shamrock Rovers Milan probabili formazioni, le scelte dei due allenatori

Per il match di questa sera, il tecnico irlandese Bradley dovrebbe far scendere in campo i suoi con il 3-4-3. Tra i pali Mannus, protetto dal terzetto difensivo composto da Grace, Lopes e Callan. In centrocampo esperienza e qualità con Finn, O’Neill, McEneff e Lafferty. In avanti, spazio ai mattatori della squadra: Burke, Greene e Byrne.

Nel Milan, Pioli dovrà fare a meno ancora di Romagnoli in difesa, dentro allora dal primo minuto il giovane Gabbia che farà coppia con Kjaer. A completare la linea difensiva davanti Donnarumma, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo, dovrebbe partire dalla panchina Sandro Tonali, dunque tandem composto da Kessie e Bennacer. In avanti, Castillejo, Calhanoglu e Saelemakers dietro all’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Shamrock Rovers Milan probabili formazioni

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene, Byrne. All. S. Bradley

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemakers; Ibrahimovic. All. S. Pioli