Ibrahimovic assente in Milan – Brescia: a rischio anche il match di Europa League?

Si sta giocando in questo momento l’amichevole Milan – Brescia allo stadio San Siro: si è appena concluso il primo tempo con il Milan in vantaggio di un gol grazie a un colpo di testa vincente di Franck Kessié arrivato al 40° minuto. Ma tra i giocatori rossoneri spicca un’assenza importante: il bomber svedese Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato per il match a causa di un trauma contusivo alla gamba destra accusato in allenamento. Il “nuovo” numero 11 del Milan sta recuperando da questo lieve infortunio ma la preoccupazione dei tifosi rossoneri è quella di non vederlo in campo nel match contro lo Shamrock Rovers di giovedì sera, gara valida per i preliminari di Europa League.

La sfida contro lo Shamrock Rovers si giocherà a Dublino alle ore 20 e, sebbene il match non sembra essere così proibitivo, il mister Stefano Pioli non vuole privarsi della sua punta di diamante, del suo leader. Ibrahimovic ce la metterà tutta per recuperare da questo trauma contusivo ma, vista la sua età (39 anni a ottobre) e i suoi precedenti infortuni, non verrà corso nessun rischio. Nel caso Ibra non dovesse riuscire a recuperare, con ogni probabilità agirà uno tra Ante Rebic e Rafael Leao (il primo in vantaggio) nel ruolo di prima punta.