Dove vedere Napoli-AZ Alkmaar: diretta tv e streaming Europa League

Questa sera alle ore 18.55 allo stadio San Paolo di Napoli, si disputerà il match Napoli-AZ Alkmaar, valevole per la prima giornata del gruppo F di Europa League, mentre in contemporanea sarà in programma l’altro match del raggruppamento che vedrà opposte Rijeka–Real Sociedad. La formazione olandese, che in Eredivisie si trova all’undicesimo posto con quattro punti ottenuti grazie a quattro pareggi in altrettanti incontri, è arrivata nel capoluogo campano senza tredici giocatori positivi al Covid-19 e dunque rimasti a casa, comunque dalla Uefa e dalle autorità sanitarie napoletane è arrivato il via libera per la regolare disputa del match.

I partenopei sono al quarto posto della Serie A con otto punti (un punto di penalizzazione) in quattro gare anche se bisognerà vedere se sarà confermata la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus. Per il tecnico Gennaro Gattuso gli unici indisponibili sono Elmas e Zielinski anche loro positivi al Coronavirus.

Le due squadre non si sono affrontate mai in campo europeo, invece per quanto riguarda gli azzurri, sono sette i precedenti contro squadre olandesi con un bilancio di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Sono solo due le trasferte per l’AZ in Italia con altrettanti ko: 2-0 contro l’Inter (Coppa delle Coppe 1982-83) e Udinese 2-1 (Europa League 2011-12).

L’arbitro del match sarà il polacco Daniel Stefanski, coadiuvato dagli assistenti connazionali Marcin Boniek e Dawid Igor Golis, quarto uomo Damian Sylwestrzak.

Dopo aver visto le probabili formazioni, andiamo a vedere le informazioni per come seguire il match del San Paolo.

Dove vedere Napoli-AZ Alkmaar: diretta tv e streaming

Il match tra Napoli-AZ Alkmaar (calcio d’inizio ore 18.55), sarà visibile con collegamento in diretta a partire dalle ore 18.50, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani. Ricordiamo che l’incontro tra partenopei e olandesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.