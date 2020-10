Europa League, dove vedere Bayer Leverkusen Nizza streaming e diretta tv

Europa League, ecco dove vedere Bayer Leverkusen Nizza in streaming e in diretta tv.

Alla BayArena di Leverkusen va in scena il match Bayer Leverkusen – Nizza, gara d’esordio di questa nuova edizione di Europa League. Bayer Leverkusen e Nizza si trovano nel Gruppo C insieme a Slavia Praga e Hapoel Beer Sheva. Il club tedesco e quello francese sono sicuramente i favoriti per passare il girone ma attenzione a non sottovalutare nessuno.

Il Bayer Leverkusen torna in Europa League dopo che la scorsa stagione fu eliminata ai quarti di finale dall’Inter (2-1 con reti di Barella, Lukaku e Havertz). Il Nizza invece manca in Europa League da due anni: nella stagione 2017/2018, i francesi uscirono ai sedicesimi di finale, eliminati dal Lokomotiv Mosca.

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra queste due squadre. Il pronostico è in favore del Bayer ma il Nizza è in una condizione di forma migliore: nelle sette gare di Ligue 1, i francesi hanno trovato quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. I tedeschi invece hanno trovato la prima vittoria solo nell’ultima gara contro il Mainz, dopo tre pareggi contro Wolfsburg, Lipsia e Stoccarda.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:55 e l’arbitro della gara sarà il croato Fran Jovic.

Dove vedere Bayer Leverkusen Nizza tv

La sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen e Nizza sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 255 satellite). Il collegamento inizierà alle ore 18 con l’ampio prepartita che accompagnerà tutti i tifosi e gli appassionati alla gara.

Dove vedere Bayer Leverkusen Nizza streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Bayer Leverkusen – Nizza è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che vogliano vedere Bayer Leverkusen – Nizza è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.