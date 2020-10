Europa League, probabili formazioni Celtic-Milan: le ultimissime

Prima giornata dei gironi di Europa League, questa sera alle ore 21.00 al “Celtic Park” di Glasgow si sfideranno il Celtic di Neil Lennon e il Milan di Stefano Pioli, in un match valevole per il gruppo H, che vede anche Sparta Praga e Lille che in contemporanea giocheranno in Repubblica Ceca.

Qui dove vedere in diretta tv e streaming il match di Glasgow.

Probabili formazioni Celtic-Milan

Stefano Pioli in conferenza stampa ha risposto così a chi gli ha chiesto dell’Europa League: “Vogliamo vincere l’Europa League per tornare in Champions e quindi dobbiamo cavalcare l’entusiasmo che abbiamo ora. Il derby ci ha portato via tantissime energie fisiche e mentali, ora arrivano i blocchi delle tre partite settimanali, fortunatamente siamo tanti in rosa e posso permettermi di scegliere chi gioca ogni partita”.

Milan che ieri ha visto l’infortunio di Hakan Calhanoglu, uscito in stampelle da Milanello e che questa sera non sarà del match: per lui fortunatamente solo una forte distorsione alla caviglia.

All’assenza di Calhanoglu si aggiungono quelle dello squalificato Rebic, Duarte ha recuperato dalla positività al Covid-19 ma non è stato convocato come Matteo Gabbia, che resta in isolamento dopo esser stato trovato positivo anche lui con la Nazionale Under-21.

Per gli scozzesi invece saranno assenti in 5: tre positivi da Coronavirus, ovvero Edouard, Elhamed e Bitton mentre Jullien e Forrest per infortunio. Recuperato Christie che si gioca il posto con Elyonoussi in attacco.

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyonoussi, Griffiths.

All: Lennon

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Dìaz, Leao; Ibrahimovic.

All: Pioli