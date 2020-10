Milan Sparta Praga probabili formazioni: Ibrahimovic ancora titolare?

Giovedì 29 ottobre alle ore 18:55 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan Sparta Praga, valevole per la seconda giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. L’incontro Milan Sparta Praga metterà a confronto i padroni di casa allenati da mister Pioli, al momento in testa al girone insieme al Lille, e lo Sparta Praga che all’esordio nella competizione è stato sonoramente battuto (1-4) proprio dai francesi. Dopo aver visto le informazioni su dove vedere il match di San Siro, andiamo a conoscere le probabili formazioni delle 2 compagini.

Milan Sparta Praga probabili formazioni: ecco il possibile schieramento dei rossoneri

Pioli dovrebbe rivoluzionare la squadra rispetto al pirotecnico pareggio contro la Roma, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. Sicuri assenti Gigio Donnarumma, Gabbia e Hauge, ancora alle prese con le positività al Covid-19 e lo squalificato Rebic che rientrà in campionato contro l’Udinese. In attacco Ibrahimovic sembra inamovibile: alle sue spalle dovrebbero avere spazio Castillejo e Brahim Díaz. Turnover anche a centrocampo, con Tonali e Krunic dal 1′. Torna Diogo Dalot sugli esterni, dopo la buona prova contro il Celtic, Theo Hernãndez, Kjaer e Romagnoli completeranno il pacchetto di difesa. In porta giocherà Tatarusanu, nonostante i gravi errori in campionato. Ecco la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Leao; Ibrahimovic.

Milan Sparta Praga probabili formazioni: ecco come dovrebbero giocare gli ospiti

Gli ospiti arrivano a Milano con una formazione che, dopo la sconfitta per 1-4 contro il Lille nella prima giornata di Europa League, potrebbe cambiare assetto. In difesa potrebbero rientrare due titolari come Plechaty e Celutska. Terminale offensivo potrebbe essere l’ex lazialeche spera di trovare la confidenza con il gol su un campo che ben conosce. Ecco la probabile formazione dello Sparta Praga:

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.