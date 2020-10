Rio Ave-Milan, dopo 24 rigori il Milan si qualifica alla fase a gironi di Europa League. La partita

Sotto una tempesta e dopo una serie infinita di rigori, ben 24 rigori calciati, Rio Ave-Milan finisce 10-11, nel punteggio totale, per i rossoneri che volano alla fase a gironi di Europa League. Gara terminata 2-2 alla fine dei supplementari e poi vinta per 9-8 dal Milan ai rigori. Ecco di seguito la cronaca della partita e dei calci di rigore.

Rio Ave-Milan: la partita

Difficile da digerire la sconfitta per il club portoghese: la squadra di casa si è vista, prima, sfumare la vittoria al 120’+2 per il goal di Hakan Calhanoglu su rigore (fallo di mano di Borekovic e secondo giallo per il difensore croato) e durante la lotteria dei rigori ha sciupato ben 3 match point. Decisiva la parata, sul 9-8 per il Milan, di Gianluigi Donnarumma su Aderllan Santos. Match terminato 2-2 alla fine dei supplementari: gol di Saelemaekers (MIL) e Geraldes (RIO) nei tempi regolamentari; Gelson Dala (RIO) e Calhanoglu (MIL) nei supplementari.

Rio Ave-Milan: la lotteria dei calci di rigori

Dopo il 2-2 dei tempi supplementari si va ai rigori. Ecco di seguito la cronologia dei calci di rigori che ha portato il Milan al successo.

RIO AVE-MILAN 0-1 (Gol di Bennacer);

RIO AVE-MILAN 1-1 (Gol di Geraldes);

RIO AVE-MILAN 1-2 (Gol di Kjaer);

RIO AVE-MILAN 2-2 (Gol di Santos);

RIO AVE-MILAN 2-3 (Gol di Theo Hernandez);

RIO AVE-MILAN 3-3 (Gol di Jambor);

RIO AVE-MILAN 3-4 (Gol di Brahim Diaz);

RIO AVE-MILAN 4-4 (Gol di Piazon);

RIO AVE-MILAN 4-5 (Gol di Calhanoglu);

RIO AVE-MILAN 5-5 (Gol di Felipe Augusto);

RIO AVE-MILAN 5-6 (Gol di Calabria);

RIO AVE-MILAN 6-6 (Gol di Gelson Dala);

RIO AVE-MILAN 6-7 (Gol di Tonali);

RIO AVE-MILAN 7-7 (Gol di Gabrielzinho);

RIO AVE-MILAN 7-7 (Tiro alto di Colombo);

RIO AVE-MILAN 7-7 (Palo-Palo di Monte);

RIO AVE-MILAN 7-8 (Gol di Leao);

RIO AVE-MILAN 8-8 (Gol di Pinto);

RIO AVE-MILAN 8-8 (Tiro alto di Donnarumma);

RIO AVE-MILAN 8-8 (Tiro alto di Kieszek);

RIO AVE-MILAN 8-8 (Tiro di Bennacer parato);

RIO AVE-MILAN 8-8 (Palo di Geraldes);

RIO AVE-MILAN 8-9 (Gol di Kjaer);

RIO AVE-MILAN 8-9 (Tiro di Santos parato).