Dove vedere Lilla Milan, live streaming e diretta tv Europa League

Giovedì 26 novembre alle ore 18:55 allo Stadio Pierre Mauroy di Lilla si disputerà il match Lilla Milan, valevole per la quarta giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Lilla Milan.

Dove vedere Lilla Milan: presentazione della partita

Il Milan si rituffa nella competizione europea dopo la splendida vittoria al San Paolo contro il Napoli. I rossoneri, che saranno guidato ancora da Daniele Bonera a causa della positività di mister Pioli e del suo vice Murelli, vogliono rifarsi del pesante 0-3 subito in casa nella gara di andata, unica sconfitta del Milan post lockdown. Non sarà un’impresa facile: il Lilla a San Siro ha dimostrato personalità e gamba e con l’assenza del trascinatore Zlatan Ibrahimovic la sfida diventa ancora più difficile. Ecco dove vedere Lilla Milan in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Lilla Milan: luogo, orario e probabili formazioni

Lilla Milan si giocherà giovedì 26 novembre alle ore 18:55 allo Stadio Pierre Mauroy di Lilla. Bonera, oltre ai sicuri assenti Ibrahimovic e Saelemaekers dovrebbe cambiare buona parte degli effettivi scesi in campo contro il Napoli, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. Le probabili formazioni delle 2 squadre le trovate QUI.

Dove vedere Lilla Milan: live streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Lilla Milan sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport UNO HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.