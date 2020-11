Lilla Milan probabili formazioni: Rebic in attacco, spazio a Tonali in mezzo al campo

Giovedì 26 novembre alle ore 18:55 allo Stadio Pierre Mauroy di Lilla si disputerà il match Lilla Milan, valevole per la quarta giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. L’incontro Lilla Milan metterà a confronto i padroni di casa, attualmente in testa al girone con 7 punti, e i rossoneri, che per effetto della sconfitta patita in casa 20 giorni fa, sono ora al secondo posto in graduatoria con 6 punti. Dopo aver visto le informazioni su dove vedere il match del Pierre Mauroy, andiamo a conoscere le probabili formazioni delle 2 compagini.

Lilla Milan probabili formazioni: ecco il possibile schieramento dei rossoneri

Bonera dovrebbe cambiare alcuni effettivi rispetto alla vittoria contro il Napoli, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. Sicuri assenti Ibrahimovic e Saelemaekers, infortunatisi domenica, oltre a Leao ancora assente per il problema muscolare patito con la sua nazionale Under 21. Ecco la probabile formazione del Milan:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic.

Lilla Milan probabili formazioni: ecco come dovrebbero giocare i padroni di casa

Il Lilla potrebbe confermare la stessa formazione vittoriosa per 0-3 a San Siro. Inamovibile in mezzo al campo Renato Sanches che 20 giorni fa ha fatto letteralmente impazzire i rossoneri. Ecco la probabile formazione del Lilla:

Lilla (4-4-1-1): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Renato Sanches, Xeka, Bamba; Yazici; David.