Dove vedere Milan Lilla, live streaming gratis e diretta tv in chiaro Europa League

Giovedì 5 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan Lilla, valevole per la terza giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis Milan Lilla.

Dove vedere Milan Lilla: presentazione della partita

Il Milan di Pioli si rituffa nella competizione europea dopo la vittoria quasi in extremis arrivata in campionato contro l’Udinese. Ibrahimovic e compagni, in testa non solo in Serie A ma anche nel girone H di Europa League con 6 punti, vogliono continuare nel percorso netto arrivato attualmente a 24 risultati utili consecutivi. Avversario di giornata il Lilla, secondo nel girone a 4 punti, che punta a fare risultato in trasferta a Milano. Ecco dove vedere Milan Lilla in live streaming gratis e in diretta tv in chiaro.

Dove vedere Milan Lilla: luogo, orario e probabili formazioni

Milan Lilla si giocherà giovedì 5 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Pioli dovrebbe cambiare buona parte degli effettivi scesi in campo contro l’Udinese, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. Le probabili formazioni delle 2 squadre le trovate QUI.

Dove vedere Milan Lilla: live streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Milan Lilla sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 con ampio pre e post-partita. L’incontro sarà visibile anche in live streaming gratis sul sito TV8.it. Sarà possibile vedere Milan-Lilla anche su Sky Sport: gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.