Milan Lilla probabili formazioni: Ibrahimovic inamovibile, tra i pali c’è Donnarumma

Giovedì 5 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Milan Lilla, valevole per la terza giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. L’incontro Milan Sparta Praga metterà a confronto i padroni di casa allenati da mister Pioli, al momento in testa al girone proprio davanti al Lille che, nell’ultimo turno, ha pareggiato 2-2 contro il Celtic. Dopo aver visto le informazioni su dove vedere il match di San Siro, andiamo a conoscere le probabili formazioni delle 2 compagini.

Milan Lilla probabili formazioni: ecco il possibile schieramento dei rossoneri

Pioli dovrebbe cambiare alcuni effettivi rispetto alla vittoria contro l’Udinese, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. A centrocampo spazio a Tonali che dovrebbe far coppia con Bennacer. Dietro all’inamovibile Ibrahimovic ci saranno Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Brahim Diaz in mezzo, al posto di Calhanoglu. Dalot, dopo il gol contro lo Sparta Praga, dovrebbe riposizionarsi a destra, con Hernandez a sinistra e Kjaer e Romagnoli fissi al centro della difesa. Tra i pali Donnarumma. Ecco la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

Milan Lilla probabili formazioni: ecco come dovrebbero giocare gli ospiti

Gli ospiti arrivano a Milano con una formazione simile a quella che ha impattato per 2-2 contro il Celtic. Schema tattico invariato con un 4-4-2 solido, con David e Yazici a comporre il duo d’attacco. Sulle fasce spazio a Bamba e Ikoné supportati nelle vie centrali da André e Soumaré. Ecco la probabile formazione del Lilla:

LILLA (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.