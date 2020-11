Europa League, dove vedere Rijeka Napoli, diretta tv e streaming. Il Rijeka sfida il Napoli nella 3ª giornata del Gruppo F di Europa League. Tutto sulla gara: curiosità della sfida e dove vedere Rijeka Napoli in tv e streaming.

Tutto pronto per il terzo turno di UEFA Europa League. Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Rijeka di Simon Rozman nella 3ª giornata del Gruppo F dell’Europa League. I partenopei hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e di un successo sulla Real Sociedad, mentre i croati hanno invece perso entrambe le gare con spagnoli e olandesi. Non un momento facile per i partenopei, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A giocata. Il match sarà giocato alle ore 18.55 allo Stadio Rujevica, anche chiamato Stadion HNK Rijeka, di Rijeka/Fiume. Nella stessa serata, ma alle 21 in programma anche le sfide di Roma e Milan, impegnate contro Cluj e Lilla. In questa pagina invece tutte le informazioni su Rijeka Napoli: curiosità della sfida e dove vedere Rijeka Napoli in tv e streaming.

Canale Tv e Streaming Rijeka Napoli

Partita: Rijeka Napoli

Data: 5 novembre 2020

Orario: 18.55

Canale tv: Sky Sport Collection, Sky Sport

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Rijeka Napoli: diretta tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Europa League Rijeka Napoli. La partita, con fischio d’inizio ore 18.55 sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 253 per il satellite, mentre su Sky Sport 484 per i clienti del digitale terrestre. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Lorenzo Pellegrini. Ampio pre e post partita in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno con Leo Di Bello e i suoi ospiti.

Come sempre, anche questo match di Europa League sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Infine sarà possibile seguire Rijeka Napoli su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell’Europa League.