Europa League, dove vedere AZ Napoli: streaming e diretta su TV8?

Dove vedere AZ Napoli, presentazione del match. Questa sera alle ore 21 presso l’ AFAS Stadion di Alkmaar gli olandesi dell’ AZ Alkmaar del tecnico Arne Slot ospiteranno il Napoli di Gennaro Gattuso, il match é valido per la 5.a giornata del Gruppo F di Europa League.

Gli azzurri cercano il pass per i 16.esimi di finale di Europa League, la squadra di Gattuso comanda il Gruppo F con 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio) ed é reduce dalla vittoria del ‘San Paolo’ per 2-0 contro i croati del Rijeka. Gli olandesi, invece, alla vigilia di questo match sono terzi a 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) a pari punti con la Real Sociedad ma con gli spagnoli in vantaggio sull’AZ per gli scontri diretti.

AZ-Napoli sarà diretta dal francese Ruddy Buquet, coaudiuvato dai connazionali Guillaume Debart e Frederic Haquette, mentre il quarto uomo sarà il signor Jeremie Pignard. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di AZ-Napoli.

Dove vedere AZ Napoli in tv e streaming