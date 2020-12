Probabili formazioni AZ Napoli: Insigne e Mertens partiranno dalla panchina

Probabili formazioni AZ Napoli, gli azzurri cercano l qualificazione ai 16.esimi di Europa League. Giovedì sera alle ore 21 il Napoli si gioca la qualificazione ai 16.esimi di Europa League, gli azzurri di Gennaro Gattuso saranno impegnati in trasferta all’ AFAS Stadion di Alkmaar contro l’ AZ Alkmaar dell’allenatore Arne Slot. La classifica del girone alla vigilia di questo match vede il Napoli primo in classifica con 9 punti a +2 su Real Sociedad e sull’Az con gli spagnoli in vantaggio negli scontri diretti sugli olandesi, chiude il Rijeka con 0 punti, croati ormai eliminati dalla competizione. Napoli reduce dalla convincente prestazione offerta in campionato contro la Roma con i giallorossi battuti per 4-0 nella domenica ricordata a Diego Armando Maradona. Gli olandesi, invece, sono settimi in Eredivisie con 17 punti e sono reduci dalla vittoria in trasferta per 1-2 contro l’Heracles.

Probabili formazioni AZ Napoli: turnover per Gattuso

QUI AZ- Bonera si affiderà al modulo 4-3-3 con Bizot tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi ed Wijndal; in mediana spazio per il trio di centrocampisti formato da Midtsjo, Stengs e Koopmeiners; tridente offensivo formato da Stengs, Boadu e De Wit.



QUI NAPOLI- Gattuso risponderà con il 4-2-3-1 con Meret in porta; i due terzini saranno Di Lorenzo e Ghoulam con Maksimovic e Koulibaly al centro della difesa; in mediana ci saranno Demme e Lobotka; con il trio formato da Politano, Zielinski ed Elmas a supporto dell’unica punta che sarà Petagna. A riposo sia Mertens ed Insigne, pronti a subentrare in caso di necessità. Leggi anche: Corrado Ferlaino risponde a Cabrini: "Pessotto? Al Napoli non sarebbe mai successo" PROBABILI FORMAZIONI AZ NAPOLI



AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit. All. Slot.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso.