Europa League, dove vedere CSKA Sofia-Roma: diretta tv e streaming

Ultima giornata dei gironi di Europa League, questa sera alle ore 18.55 allo “Stadion Balgarska Arena” si sfideranno CSKA Sofia e Roma, sfida valevole per il Gruppo A che vede in contemporanea anche Young Boys-Cluj.

Dove vedere CSKA Sofia-Roma: l’analisi del match

La squadra di Fonseca vola in Bulgaria già certa della qualificazione ai sedicesimi di finale e del primato del girone a quota 13 punti, il CSKA Sofia invece affronta il match da ultimo classificato con soli 2 punti e già eliminato.

Roma imbattuta nel girone con quattro vittorie e un pari proprio contro i bulgari nel match d’andata, terminato 0-0.

CSKA Sofia che nelle cinque partite disputate non ha ancora realizzato un gol.

3 precedenti nella storia tra CSKA Sofia e Roma: due nella Coppa UEFA 2009, con la Roma che vinse 2-0 all’Olimpico e 0-3 in Bulgaria, il terzo appunto è stato il pareggio a reti bianche dell’andata.

L’arbitro sarà il bosniaco Irfan Peljto.

Clicca qui per vedere le probabili formazioni del match.

Dove vedere CSKA Sofia-Roma: diretta tv e streaming

La partita CSKA Sofia-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Calcio 3 (canale 253 del satellite), oltre al canale Diretta Gol Europa League insieme a tutti gli altri match delle 18.55 (canale 251).

CSKA Sofia-Roma sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky visibile sia su dispositivo mobile che tramite pc e tablet.

Il match si potrà vedere anche sulla piattaforma Now Tv, servizio live e on-demand di Sky dove anche chi non è abbonato a Sky, potrà acquistare il ticket e guardare la partita in tutti i dispositivi.