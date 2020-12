Europa League, probabili formazioni CSKA Sofia-Roma: le ultimissime

Ultima giornata di Europa League, questa sera alle ore 18.55 si sfideranno allo “Stadion Balgarska Armija” di Sofia il CSKA Sofia e la Roma, per un match valido per il Gruppo A che vede in contemporanea anche Young Boys-Cluj.

Probabili formazioni CSKA Sofia-Roma

I giallorossi di Fonseca volano in Bulgaria già certi della qualificazioni ai sedicesimi di finali e del primato del girone, quindi vi sarà un ampio turnover così da permettere anche ai giovani di mettersi in mostra.

Tante energie sono state usate, soprattutto quelle nervose, nella sfida di domenica contro il Sassuolo terminata con tantissime polemiche arbitrali.

Out Mancini, Veretout e Santon, oltre a Pellegrini infortunatosi domenica con il Sassuolo e il lungodegente Zaniolo; dovrebbe rientrare Smalling che Fonseca potrebbe utilizzare dal primo minuto per fargli mettere minuti nelle gambe, punto di domanda su Kumbulla che è in dubbio.

L’undici titolare sarà pieno zeppo di giovani come ad esempio i centrocampisti Bove e Milanese e il terzino Calafiori, con qualche aggiunta della “vecchia guardia” per dare sicurezza e guidare la squadra verso la conquista dei tre punti: Dzeko molto probabilmente sarà lasciato a riposo, spazio a Majoral.

Per i bulgari rosa al completo, reduci dall’ultima vittoria in campionato in casa del Botev Plovdiv (0-3) e l’aggancio al terzo posto in campionato a -5 dal Ludogorets capolista.

Ecco le probabili formazioni CSKA Sofia-Roma:

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclar, Sankharè, Yomov; Sowe. All: Akrapovic

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Juan Jesus; Peres, Diawara, Bove, Calafiori; C.Perez, Milanese; Mayoral. All: Fonseca