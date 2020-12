Probabili formazioni Sparta Praga-Milan: Hauge e Colombo dal 1′?

Dopo le tre vittorie consecutive ottenute in campionato contro Napoli (1-3), Fiorentina (2-0) e Sampdoria (1-2), il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare lo Sparta Praga nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Sparta Praga-Milan si preannuncia un match molto importante per i ‘rossoneri’ in quanto, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta o pareggio del Lille contro il Celtic, terminerebbero il girone al primo posto. Dopo aver dato un’occhiata a questo articolo su dove vedere la partita, ecco tutte le informazioni utili sulle probabili formazioni del match di Europa League Sparta Praga-Milan.

Probabili formazioni Sparta Praga-Milan: spazio per Colombo dal 1′?

Stefano Pioli dovrebbe schierare il Milan con il solito 4-2-3-1 ma con interpreti differenti, dando spazio a tutti coloro che hanno giocato meno in questo inizio di stagione. Il reparto difensivo sarà composto da Tatarusanu tra i pali; Duarte e Gabbia centrali di difesa con Dalot e Conti sulle fasce. Le chiavi del centrocampo verranno affidate a Tonali e Krunic che dovranno innescare le azioni offensive di Castillejo, Diaz e Hauge che si troveranno dietro la prima punta Colombo.

Ecco le probabili formazioni di Sparta Praga-Milan:

Sparta Praga (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Diogo Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.