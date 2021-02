Dove vedere Roma-Sporting Braga, streaming e diretta Tv. SKY o TV8?

DOVE VEDERE ROMA-SPORTING BRAGA, STREAMING E DIRETTA TV

La Roma attende all’Olimpico lo Sporting Braga per mirare agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell’andata, i giallorossi tentano di portare al termine l’obiettivo. Il match si giocherà il 25 febbraio 2021 alle ore 21 e verrà arbitrato dallo svedese A. Ekberg.

La Roma parte in vantaggio grazie ai due gol segnati in Portogallo. La squadra di Fonseca è concentrata sull’obiettivo del passaggio agli ottavi e proverà a gestire alla meglio anche la gara di ritorno. In campionato i giallorossi lottano contro i diretti avversari per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League ed è oramai un testa a testa con la Juventus, tra terzo e quarto posto. Contro lo Braga, la Roma ha i pronostici dalla sua, considerando anche i precedenti: su 20 occasioni ad eliminazione diretta avute, è passata 18 volte e, considerando i gol di Dzeko e Mayoral all’andata, ci sono ottime speranze. L’allenatore dovrà però fare i conti con diversi indisponibili e alcuni da valutare: Zaniolo, Smalling, Ibanez, Santon, Kumbulla e Cristante.

Lo Sporting Braga arriva in Capitale con la speranza di porter ancora recuperare i due gol presi all’andata, ma dalla sua non ha neanche i pronostici: su 4 gare giocate contro le italiane, ne ha vinta soltanto una. La formazione di Carlos Carvalhal potrebbe approfittare di un probabile turnover dei giallorossi che potrebbero pensare già alla sfida di campionato contro il Milan, questa domenica. Il tecnico della formazione portoghese confermerà molto probabilmente la formazione dell’andata e non avrà a disposizione Moura, Fonte, Carmo ed Esgaio.

Dove vedere Roma-Sporting Braga, streaming e diretta tv

La partita Roma-Sporting Braga, in scena all’Olimpico della capitale giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 21, verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky: Sky Sport e Sky Sport Arena. Per chi volesse seguire il match in streaming, potrà usufruire di SkyGo, disponibile su tutti i dispositivi mobili. Oltre a SkyGo, c’è l’alternativa di NowTv, servizio di streaming live e on demand di Sky.