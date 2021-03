Dove vedere Manchester United Milan, live streaming e diretta tv Europa League Sky o TV8?

Giovedì 11 marzo alle ore 18:55 all’Old Trafford di Manchester si disputerà il match Manchester United Milan, valevole come gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Manchester United Milan.

Dove vedere Manchester United Milan: presentazione della partita

L’incontro Manchester United Milan metterà a confronto i padroni di casa dei Red Devils che arrivano al match forti della vittoria per 0-2 nel derby in casa del Manchester City, e gli uomini di Pioli che cercano di confermare anche in Europa quanto di buono fatto nella trasferta di Verona, in campionato. Ecco dove vedere Manchester United Milan in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Manchester United Milan: luogo, orario e probabili formazioni

Manchester United Milan si giocherà giovedì 11 marzo alle ore 18:55 all’Old Trafford di Manchester. Pioli ha la rosa ridotta all’osso, anche se potrebbe recuperare giocatori importanti dall’infermeria come Tonali, Theo Hernandez e Rebic. Poco turnover, invece, per i padroni di casa, che dovrebbero confermare gran parte dei titolari che hanno battuto il City.

Ecco le probabili formazioni di Manchester United Milan:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao

Dove vedere Manchester United Milan: live streaming e diretta tv Sky o TV8?

Il match Manchester United Milan non sarà trasmesso in live streaming gratis e in diretta tv in chiaro su TV8. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport UNO HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.