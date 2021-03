Formazioni Manchester United-Milan, ecco le scelte di Solskjaer e Pioli

Europa League sempre più nel vivo. Si inizia alle 18.55 con quattro partite, tra queste anche il big match tra Manchester United e Milan. Da una parte i Red Devils, dall’altra i rossoneri, pronte ad affrontarsi e dare il tutto per tutto per un posto ai quarti di finale. Entrambe favorite per la vittoria finale, affronteranno la partita con due formazioni esenti da alcuni grandi protagonisti, primi su tutti l’ex Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba. L’ultimo precedente in sfide ufficiali risale al doppio scontro di Champions League del 2010, entrambi gli scontri li aveva portati a casa la squadra inglese, prima per 2-3 a San Siro, poi con una vittoria schiacciante per 4-0 a Old Trafford. Vediamo insieme le formazioni di Manchester United e Milan

Manchester United-Milan, come scenderanno in campo le due squadre

Manchester United– formazione del tutto inedita quella schierata da Solskjaer. Tra i pali ci sarà il giovane Henderson che sostituirà un acciaccato De Gea. Difesa a 4 composta da Wan Bissaka sulla corsia di destra, al centro della difesa Bailly e l’inglese Maguire, sulla sinistra spazio a Alex Telles che non ha ancora convinto l’allenatore norvegese. Mediana composta da Nemanja Matic e McTominay, davanti a loro 3 centrocampisti offensivi, Martial, James e il motore di tutto il Manchester, Bruno Fernandes, che accompagnerà l’unica punta, il giovanissimo Mason Greenwood.

Milan– formazione rossonera che controbatte con lo stesso modulo, queste le scelte di Pioli: in porta Donnarumma, ormai grande certezza della difesa rossonera. Sulla destra Calabria, dalla parte opposta l’ex Diogo Dalot che tenterà di ostacolare l’ex-compagno Wan Bissaka. I due centrali della difesa milanista saranno Tomori e Kjaer. Meité e Kessié saranno i due mediani, con Saelemaekers e Krunic che agiranno sulle fasce, al centro dietro la punta Leào, presente Brahim Diaz.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson, Wan Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles, Matic, McTominay, Martial, James, Bruno Fernandes, Greenwood

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot, Meité, Kessié, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic, Leao