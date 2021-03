Milan, situazione infortunati: chi rischia per la trasferta di Manchester

La squadra rossonera, giovedì 11 marzo, si troverà di fronte il Manchester United, match valevole per l’andata degli ottavi di Europa League. Red Devils che hanno già lanciato un segnale in vista di giovedì, ottenendo una preziosissima vittoria per 2-0 nel derby di Manchester contro il City. Tra i vari dubbi di formazione per Stefano Pioli, che dovrà gestire anche i vari casi di infortuni nel Milan che potrebbero creare al tecnico non pochi problemi in vista dell’Europa League.

Lista infortunati Milan: chi può recuperare per giovedì

Bennacer– problema al flessore

Calhanoglu– edema al flessore

Theo Hernandez– contusione al perone

Ibrahimovic– lesione all’adduttore

Maldini– problema fisico

Mandzukic– problema muscolare

Rebic– infiammazione all’anca

Questi dunque tutti gli infortuni presenti in rosa, con Tonali appena recuperato e già in panchina domenica nella vittoria per 0-2 sul Verona. Per Rebic, Calhanoglu e Theo Hernandez rimane ancora una piccola, ma forse non sufficiente, possibilità di partire con la squadra per Manchester. Mentre per gli altri giocatori è ragionevole un’altra sosta forzata, per preservarli al meglio e averli al 100% per la lotta scudetto, ancora aperta. Durante la prossima giornata di Serie A, ci sarà lo scontro decisivo con il Napoli dell’ex Gattuso, sarebbe più che lecito aspettarsi qualche riposo in vista proprio di domenica. Aspetteremo, dunque, le ultime dai campi durante la giornata di giovedì per vedere chi saranno i protagonisti.