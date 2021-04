Highlights Roma-Ajax, sintesi e gol Europa League – Video

Highlights Roma-Ajax, i giallorossi volano in semifinale. La squadra di Fonseca soffre ma ottiene la qualificazione al turno successivo

All”Olimpico’ finisce 1-1. La Roma pareggia e vola in semifinale. Una prestazione sofferta per la squadra di Fonseca che per gran parte del match è stata schiacciata nella propria metà campo da un ottimo Ajax. I gialorossi hanno vacillato, soprattutto ad inizio ripresa, quando i biancorossi sono passati inv vantaggio con Brobbey. Nonostante ciò, però la Roma non si è disunita e al 56′ ha trovato il gol del pareggio con Dzeko che ha ridato morale alla squadra di Fonseca. Dopo tre anni, dunque, i giallorossi tornano a disputare una semifinale europea.

Roma-Ajax, la sintesi

Primo tempo a senso unico. Come ci aspettava, l’Ajax parte subito forte, schiacciando la Roma nella propria metà campo. La prima occasione però è dei giallorossi. Al 5′ Dzeko vede lo scatto in profondità di Pellegrini e lo serve sulla corsa. Il centrocampista della Roma, dopo una lunga corsa entra in area si porta la palla sul mancino e calcia. Stekelenburg blocca senza problemi. Passano 120” ed è ancora la squadra di Fonseca a rendersi pericolosa. Calafiori serve centralmente Dzeko che vede il taglio di Veretout e lo premia. Il francese a tu per con Stekelenburg non sbaglia. Al termine dell’azione però l’arbitro annulla la rete giallorossa per l’offside dell’ex centrocampista della Fiorentina.

Al 13′ butto errore di Pau Lopez che nel rinvio serve involontariamente Antony che entra in area e serve l’accorrente Klaassen. Il 6 biancorosso si coordina e calcia a botta sicura. La difesa della Roma riesce in qualche modo a respingere. Al 20′ è ancora l’Ajax a rendersi pericoloso con Tadic: servito in area da Kluiber, il serbo ci prova di prima intenzione con il destro, ma Pau Lopez fa buona guardia e blocca senza problemi. Il centravanti dei lancieri ci riprova al 36′, ma anche in questo caso il portiere della Roma non si lascia sorprendere e fa sua la palla.

Nella ripresa, pronti via, Ten Hag getta nella mischia Brobbey. E la mossa si rivela azzeccata. Al 49′, infatti, Schuurs vede lo scatto del 30 biancorosso che si infila tra Cristante e Ibanez e lo serve sulla corsa. Il giocatore controlla, anticipa Pau Lopez in uscita con un tocco morbido porta i lancieri in vantaggio. Al 56′, la squadra di ten Hag trova anche il raddoppio con Tadic. Al termine dell’azione, però, l’arbitro viene richiamato al VAR per valutare il contatto tra Tagliafico e Mkytarian ad inizio azione. Dopo aver rivisto le immagini, Taylor torna sui suoi passi e annulla la rete dei lancieri.