LIVE Roma-Ajax, diretta risultato tempo reale: formazioni ufficiali

20:10- Formazione ufficiale Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

20:10- Formazione ufficiale Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Tadic, Antony. All. ten Hag

L’attesa è finita. All”Olimpico’ di Roma, i giallorossi ospitano l’Ajax per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Forti del 2-1 maturato in terra olandese, i capitolini giungono a questa sfida con un leggero margine. Guai, però, ad abbassare la guardia. Le qualità dei biancorossi sono note. Così come una settimana fa, anche questa sera, la squadra di Ten Hag proverà ad imporre il suo calcio rapido e aggressivo sin dalle prime battute di gioco. “Abbiamo perso il primo round, ma abbiamo giocato bene e siamo ottimisti. Siamo arrivati molte volte in area, abbiamo lottato e domani faremo altrettanto”, ha dichiarato l’allenatore olandese nella conferenza stampa di presentazione del match.

La Roma, però, farà di tutto per difendere il vantaggio maturato all’andata. Alla ‘Joan Crujff Arena’ i giallorossi hanno vacillato, e proprio quando sembravano sull’orlo di arrendersi agli avversari è arrivato il miracolo di Pau Lopez. Il rigore parato a Tadic ad inizio ripresa di fatto è stato l’episodio che ha scosso la squadra di Fonseca. Pochi minuti più tardi, infatti, Pellegrini, complice una papera del portiere, ha trovato il gol del pareggio su punizione. Nel finale, poi, è arrivato anche il gol del definitivo 2-1 con Ibanez.

Un risultato importante che questa sera la Roma dovrà essere in grado di amministrare. “È una partita che non possiamo sbagliare – ha dichiarato Fonseca- la squadra è motivata e ha capito l’importanza della partita e del momento. Ho sempre detto che la qualificazione non è chiusa. Conosco la qualità dell’Ajax, dovremo essere concentrati e giocare una partita perfetta per passare”.

Roma-Ajax, probabili formazioni

Per questa sfida Fonseca dovrà fare a meno di diversi giocatori. Oltre a Zaniolo, infatti, il tecnico portoghese non potrà contare neanche su Kumbulla, Bruno Peres (sqaulificato), Smalling, El Shaarawy e Spinazzola (infortunatosi nel match d’andata). La Roma dovrebbe scendere in camp con un 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali

Tante assenze anche per Ten Hag. Oltre allo squalificato Rensch, l’allenatore olandese dovrà fare a meno anche di Onana, Blind e Mazraoui. L’Ajax dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 con Stekelenburg in porta; Klaiber, J. Timber, Martinez e Tagliafico in difesa; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag.

