Napoli-Leicester: streaming e diretta Sky Sport o TV8? Dove vedere Europa League

Giovedì 9 dicembre alle ore 18.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match Napoli-Leicester, valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo C di Europa League, che vede in classifica gli inglesi in testa con 8 punti, mentre i partenopei al secondo posto insieme russi Legia dello Spartak Mosca con 7, chiudono i polacchi del Legia Varsavia con 6. La gara d’andata giocata in terra inglese lo scorso 16 settembre, è terminata con il risultato di 2-2 con doppietta di Osimhen nel finale.

Ecco gli scenari possibili per la squadra di mister Luciano Spalletti:

Il Napoli va ai sedicesimi se:

Batte il Leicester, ma lo Spartak vince a Varsavia (i russi si qualificherebbero da primi per i confronti diretti favorevoli).

Il Napoli retrocede in Conference League se:

Pareggia con il Leicester (diventa ininfluente il risultato di Varsavia).

Perde con il Leicester e lo Spartak vince o pareggia a Varsavia.

Il Napoli va fuori dall’Europa se:

Perde con il Leicester e lo Spartak perde a Varsavia.

Napoli-Leicester, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Leicester City (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Soumare; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy.

Dove vedere Napoli-Leicester in tv e streaming

Il match Napoli-Leicester, sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro tra azzurri e inglesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella della piattaforma DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Tutta la UEFA Europa League e’ su DAZN. Attiva ora.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere in chiaro il match su TV8 (emittente in chiaro di proprietà di Sky), i tifosi partenopei non potranno avere questa opportunità, visto che il canale ha ufficializzato la messa in onda di CSKA Sofia-Roma (ore 18.45).

16 settembre 2021, Leicester-Napoli 2-2: gli highlights