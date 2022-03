Atalanta-Bayer Leverkusen, pronostico e probabile passaggio del turno

Atalanta-Bayer Leverkusen si gioca stasera alle ore 21 al Gewiss Stadium. La partita è valida per gli ottavi di finale dell’ex Coppa Uefa, ormai da qualche anno denominata Europa League. Gli uomini di Gasperini se la vedranno con il Bayer Leverkusen. Partita non semplice, ma ormai siamo agli ottavi, e di semplice non ci può essere più niente. Poi, quando si affrontano i tedeschi, è sempre come scalare una montagna. Ma l’Atalanta è diventata una squadra temuta e rispettata da tutti anche in ambito internazionale. Gasperini nella conferenza stampa pre gara afferma di aver pescato dall’urna una delle squadre più toste da affrontare e sembra rifiutare i favori del pronostico e dell’eventuale passaggio del turno.

Pronostico di Atalanta-Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen è una squadra tosta è vero, nessuno lo mette in dubbio, ma l’Atalanta, specie quella dell’ultimo periodo non è da meno. Per cui il favore del pronostico a mio avviso va tutto a favore della squadra bergamasca. Di certo non sarà una passeggiata, ma tra andata e ritorno la squadra di Gasperini dovrebbe poter dire la sua. Altro piccolo vantaggio per una squadra che gioca al calcio come l’Atalanta è il fatto che il gol fuori casa non vale più doppio. Ragion per cui si potrà portare dalla propria parte il pronostico della partita di stasera e della qualificazione. Massima fiducia per l’Atalanta a partire da stasera e per il passaggio ai quarti. Pronostico: Atalanta 70% Bayer Leverkusen 30%.