Europa League, dove vedere Bayer Leverkusen Atalanta: streaming e diretta TV, Sky, DAZN o TV8?

Dopo le fatiche di campionato torna l’Europa League con il ritorno degli ottavi di finale. Ecco dove vedere Bayer Leverkusen Atalanta, dopo il 3-2 dell’andata i nerazzurri cercano un risultato positivo che permetta loro il passaggio ai quarti di finale.

L’Atalanta ha rallentato notevolmente in campionato anche a causa dei molti infortuni occorsi nel reparto offensivo. L’Europa League è l’occasione giusta per arrivare alla conquista di un trofeo che sarebbe storico per i ragazzi di Gasperini.

Gasperini vuole i quarti di finale, ecco dove vedere Bayer Leverkusen Atalanta

La partita si giocherà giovedi 17 marzo alle 18:45. Scopriamo in che modo sarà possibile seguire l’incontro tra i tedeschi e i bergamaschi.

Il match non sarà visibile in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, ma sarà possibile seguire l’incontro su DAZN. L’app è disponibile per pc, smart tv, smartphone e tablet. Ed anche da Sky Sport, in streaming per gli abbonati su SkyGo e NowTV.