Nonostante l’amara delusione per la non qualificazione agli ottavi di Champions e il passaggio in Europa League, la fortuna sorride ai bianconeri. I sorteggi di Nyon, per i sedicesimi della Coppa hanno unito la formazione di Allegri al Nantes. Un sorteggio fortunato per i la Vecchia Signora, sarà Juventus-Nantes, i precedenti tra le due squadre risale alla Champions League un po’ di anni fa.

Juventus-Nantes, i precedenti tra le due formazioni

Juventus e Nantes si sono già affrontate in semifinale di Champions League nel 1996. La Vecchia Signora si impose con un 2-0 a Torino e perse 3-2 in Francia ma qualificandosi comunque per la finale di Champions.

Un unico precedente quindi tra le due squadre che vivono momenti diversi in campionato. La Juventus va riprendendosi dal periodo negativo e, dopo aver battuto l’Inter nell’ultima di campionato, al momento è quinta in classifica con 25 punti.

I francesi, che non sono sicuramente una delle squadre più brillanti della Ligue1, quest’anno sono in serie difficoltà. Dopo 14 gare di campionato disputate i Canarini sono ad un passo dalla zona di retrocessione: sedicesimo posto con appena 12 punti. Da inizio campionato i Gialloverdi hanno collezionato 6 pareggi, 2 successi e ben 6 sconfitte.

La Juventus alla sfida ci arriverà da squadra sulla carta ampiamente superiore al Nantes sia per valori tecnici così come per rendimento stagionale. Ma andiamo a conoscere meglio i francesi tra rendimento in stagione, formazione tipo e tecnico.

Nantes, tecnico e formazione tipo

Il tecnico dei francesi è Antoine Kombouaré, tra le squadre allenate in passato ci sono PSG, Strasburgo e Al-Hilal. Con il suo Nantes preferisce schierare un (4-2-3-1), con Lafont; Appiah, Castellotto, Pallois, Merlin; Andrei Girotto, Chirivella; Blas, Moussa Sissoko, Moses Simon; Mostafa Mohamed.

Il cammino in Europa League fino ad arrivare ai sedicesimi non è stato brillante, 3 vittorie e 3 sconfitte, ma nonostante tutto i francesi sono arrivati secondi, dietro il Friburgo e davanti Qarabag e Olympiakos. La qualificazione alla coppa non è stata per merito di un campionato eccellente bensì dato dalla vittoria della Coppa di Francia, arrivata di nuovo dopo 21 anni.

La gara di andata si giocherà giovedì 16 febbraio 2023 all’Allianz Stadium; il ritorno giovedì 23 a Nantes Stade de la Beaujoire.