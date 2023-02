Giovedì 23 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Manchester United-Barcellona. Le due compagini, guidate da Erik ten Hag e Xavi, si sfideranno all’Old Trafford.

Europa League, Manchester United-Barcellona: come arrivano le due squadre

Il Manchester United si avvicina al match reduce dalla vittoria in Premier League contro il Leicester per 3-0 e dalla vittoria in trasferta per 0-2 contro il Leeds. Il Barcellona, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in Liga, massima competizione spagnola. I blaugrana, infatti, hanno vinto 0-1 in trasferta contro il Villareal ed hanno vinto 2-0 in casa contro il Cadice. La partita d’andata di Europa League, dello scorso 16 febbraio, tra Barcellona e Manchester United è terminata col risultato di 2-2.

Europa League, probabili formazioni Manchester United-Barcellona

Le probabili formazioni del match di Europa League Manchester United-Barcellona. Ecco le scelte di Erik ten Hag e Xavi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. All. ten Hag

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Jordi Alba; Kessié, Busquets, F. De Jong; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi ARBITRO – Clément Turpin (Francia) SQUALIFICATI – Lisandro Martinez, Gavi INDISPONIBILI – Antony, Martial, Eriksen, Van De Beek; Dembelé, Pedri.