Dybala: ecco l’aggiornamento dopo l’infortunio, Roma in ansia

La Roma oltre a rammaricarsi per la sconfitta arrivata nel finale di gara, teme per l’infortunio di Paulo Dybala. Alla fine del primo tempo, il fuoriclasse argentino è stato sostituito da Celik. Dybala ha riportato un sovraccarico al flessore sinistro e, una volta arrivato in panchina, gli è stata poi applicata una fasciatura. Questa immagine non fa ben sperare i tifosi giallorossi, anche se vuol dire tutto e nulla allo stesso tempo.

Dybala quando tornerà a disposizione?

Paulo Dybala quando tornerà a disposizione? Questa è la domanda che campeggia tra tutto il popolo giallorosso. La risposta è impossibile da dare in questo momento. Certo l’immagine non è una delle migliori e la memoria a breve termine risale a quella dell’infortunio autunnale, ma ancora è presto per fasciarsi la testa. Dybala è e rimane un giocatore fondamentale nei dettami tecnici della Roma, e forse l’essere rimasto nello spogliatoio tra primo e secondo tempo è stata una buona forma precauzionale. Per la partita con il Verona in campionato probabile comunque la sua assenza.