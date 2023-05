Calciomercato Roma: ecco il nome in chiusura, si tratta di un difensore

La Roma domani sera è impegnata nella semifinale di ritorno di Europa League, missione: finale. E si tratterebbe nel caso, della seconda consecutiva, dopo quella vinta lo scorso anno in Conference League. Cammino europeo importante quello della squadra di Mourinho, che ha ridato lustro a un gruppo già devoto alle competizioni di questo tipo. L’attualità però ci riporta con la testa alla trasferta della Roma in Germania , in programma domani sera. Ma non solo campo, le notizie arrivano anche sul fronte calciomercato. Ecco la novità.

Il nome in chiusura nel calciomercato Roma

Dopo aver già chiuso per il centrocampista Houssem Aouar a parametro zero, la Roma ora vuole chiudere il prima possibile per il difensore centrale francese Evan N’Dicka in scadenza con l’Eintracht Francoforte a Giugno. I giallorossi puntano ad anticipare la concorrenza delle altre squadre tra cui il Barcellona, la trattativa è in corso con il giocatore ma filtra ottimismo. Pronto un contratto di 4 anni con opzione fino al 2028 a 2,5 milioni di euro a stagione.