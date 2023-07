La Uefa ufficializza: confermate le 4 giornate di squalifica in Europa per Josè Mourinho

Josè Mourinho è ufficialmente squalificato dalla Uefa, le giornate in totale saranno quattro. A seguito delle proteste in campo, aveva avvicinato l'arbitro anche nel sotterraneo dello stadio. Sarà vietata la trasferta ai tifosi per un turno e una giornata in casa con l'Olimpico a capienza ridotta.

La Uefa ufficializza la squalifica di 4 giornate per il tecnico portoghese Josè Mourinho. La decisione avviene a seguito dei fatti avvenuti nella finale di Europa League Roma-Siviglia. Josè Mourinho rivolse contro l'arbitro Taylor frasi irrispettose e poco piacevoli. In definitiva, il ricorso dei giallorossi è stato bocciato dalla Uefa, di conseguenza Mourinho salterà più di metà girone della prossima edizione di Europa League.

Uefa, ufficializza squalifica Mourinho: capienza ridotta all'Olimpico

Come riportato su calciomercato.com, da poche ore la Uefa ha ufficializzato la squalifica di Josè Mourinho. Vengono, inoltre, confermate le 4 giornate di squalifica in Europa del tecnico. Le parole rivolte contro l'arbitro Taylor durante e dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, hanno avuto la loro ripercussione. Per il club vietata una trasferta ai tifosi mentre per una giornata l'Olimpico avrà una capienza ridotta.

'Respinto il ricorso'

Secondo quanto riportato su calciomercato.com, è respinto anche il ricorso per quanto accaduto durante la semifinale d'andata con il Bayer Leverkusen. Il club giallorosso è multato con 30.000 euro ed era stata disposta, per lancio di oggetti. La chiusura parziale dello stadio, che sarà composto da almeno 6.000 posti, 3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest, durante la prossima partita europea che giocherà come società ospitante.

Oramai è deciso, il tecnico giallorosso José Mourinho non potrà sedere in panchina nelle prossime quattro partite della Roma in Europa League.