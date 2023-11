Slavia-Praga-Roma, streaming gratis e diretta TV8, Sky o DAZN? Dove vedere Europa League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra cechi e giallorossi, valevole per la quarta giornata del girone G di Europa League. Il match sarà in programma giovedì 9 novembre alle ore 18.45, all'"Eden Arena di Praga.

Giovedì 9 novembre alle ore 18.45 all'"Eden Arena" di Praga si disputerà il match Slavia Praga-Roma, valevole per la quarta giornata del girone G di Europa League, che vede presenti anche gli svizzeri del Servette e i moldavi dello Sheriff, che si affronteranno in contemporanea.

Nella gara d'andata giocata allo stadio "Olimpico", lo scorso 26 ottobre i giallorossi si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Zalewski e Lukaku; un solo precedente in terra ceca che risale alla Coppa Uefa 1995/96 (5 marzo '96) con i padroni di casa vittoriosi per 2-0.

Dove Slavia Praga-Roma, probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Holos, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Dove vedere Slavia Praga-Roma in tv e streaming

L'incontro Slavia Praga-Roma, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 18.40. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro di Europa League sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi: telecronaca a cura di Edoardo Testoni.