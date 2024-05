Bayer Leverkusen-Roma probabili formazioni: le scelte di Xabi Alonso e De Rossi per la gara di ritorno

Bayer Leverkusen-Roma vale un posto in finale di Europa League, ecco le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due allenatori Xabi Alonso e Daniele De Rossi. Per la Roma la necessità di giocare un grande match e temtare l'impresa che varrebbe la storia.

Bayer Leverkusen-Roma vale un posto nella finalissima di Europa League a Dublino, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici Xabi Alonso e Daniele De Rossi. L'attesissimo incontro si giocherà giovedi 9 maggio 2024 alle ore 21:00 presso la BayArena di Leverkusen. Il match è valido come semifinale di ritorno dell'Europa League.

Il Bayer Leverkusen cerca la terza finale europea della sua storia dopo la Coppa UEFA del 1988 e la Champions League del 2002 per sugellare una stagione straordinaria che ha già portato in dote la vittoria in Bundesliga e il record di imbattibilità consecutiva in stagione. Di fronte una Roma che vuole invece agguantare la terza finale consecutiva dopo la vittoria della Conference League di due anni e la sfortunata finale contro il Siviglia dello scorso anno. Si partirà dal 2-0 in favore dei tedeschi maturato all'Olimpico. Per i ragazzi di De Rossi, molto positivi in campionato contro la Juventus, servirà una vera e propria impresa e senza dubbio il miglior Paulo Dybala (in foto) della stagione.

Bayer Leverkusen-Roma probabili formazioni: ansia Dybala per la Roma

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

A disp.: Hradecky, Lomb, Hincapie, Kossounou, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Tella, Schick, Iglesias, Hlozek.

All.: Xabi Alonso

Ballottaggi: Kossounou/Tah, Tapsoba/Hincapie, Adli/Tella, Boniface/Schick.

In dubbio: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Indisponibili: Mbamba (non inserito in lista UEFA), Fosu-Mensah (non inserito in lista UEFA).

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ndicka, Angelino, Llorente, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Joao Costa, Abraham.

All.: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Spinazzola/Angelino, Dybala/Baldanzi.

In dubbio: Dybala (problema all'adduttore)

Diffidati: -

Squalificati: -

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA)

Bayer Leverkusen-Roma: all'Olimpico vittoria dei tedeschi