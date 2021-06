Dove vedere Belgio-Russia Euro 2020, streaming e diretta tv Rai o Sky?

Belgio-Russia, i diavoli rossi fanno il loro esordio. Dopo aver dominato il girone di qualificazione con dieci vittorie in altrettante gare, la nazionale di Martinez affronta i padroni di casa russi nella prima sfida degli Europei 2021. Ricordiamo che Zhirkov e compagni hanno raggiunto il secondo posto nello stesso raggruppamento dei belgi, perdendo entrambe le partite. Il match Belgio-Russia, valido per il primo turno del gruppo B di Euro 2020, si gioca sabato 12 giugno alle ore 21 nella Gazprom Arena di San Pietroburgo. Le due nazionali fanno parte dello stesso girone di Danimarca e Finlandia.



Le probabili formazioni di Belgio-Russia Euro 2020

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba.



Dove vedere Belgio-Russia Europei 2021, streaming gratis Rai Play e diretta tv in chiaro Euro 2020?

Il match Belgio-Russia sarà trasmesso in diretta tv sia sul satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, sia in diretta tv in chiaro su Rai 1 con ampio pre e post partita. Gli appassionati potranno seguire la sfida di San Pietroburgo anche in streaming gratis su Rai Play e, per gli abbonati Sky, in streaming su Sky Go. Entrambe le piattaforme sono disponibili su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.