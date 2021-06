Dove vedere Germania Portogallo finale under21: diretta tv e streaming

Dove vedere Germania-Portogallo, finale Europei under21. Una finale inaspettata. Da una parte la Germania, che grazie alla doppietta del centrocampista del Bayern Leverkusen Florian Wirtz ha superato per 2-1 l’Olanda. Gli Orange avevano battuto ai quarti la Francia, la massima favorita alla vittoria finale. Dall’altra parte il Portogallo, che grazie all’autogoal di Cuenca ha vinto contro i campioni uscenti della Spagna garantendosi una meritata chance di portare il trofeo a casa. I lusitani infatti sono la vera sorpresa di questo torneo. Non per quanto riguarda la qualità offensiva, di cui tutti eravamo a conoscenza, ma per la tenuta difensiva. Prima di incontrare l’Italia infatti, avevano mantenuto la porta inviolata per tutta la fase a gironi. E anche con gli spagnoli la fase difensiva è stata fondamentale per l’accesso alla finale. In attesa dell’Europeo dei grandi, c’è da tenere gli occhi aperti sui talenti che vedremo in campo. Di alcuni di questi ne sentiremo sicuramente ancora parlare.

Quando si gioca Germania-Portogallo, finale Europei under21

La finale si giocherà domenica 6 giugno 2021 alle ore 21:00, allo stadio Stozice di Lubiana. I precedenti sorridono ai lusitani, che sono una vera e propria bestia nera dei lusitani nella fase finale degli Europei di categoria. Le uniche tre volte che le due squadre si sono affrontate infatti, il Portogallo ha vinto 2-1 nella fase a gironi del 2004, 1-0 in quella del 2006 e 5-0 nelle semifinali del 2015.

Probabili formazioni: le scelte di Stefan Kuntz e Rui Jorge

GERMANIA (4-3-3): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch, Ozcan; Wirtz, Nmecha, Berisha. Allenatore: Stefan Kuntz

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Abdu Conte; Vitinha, Braganca, Gedson Fernandes; Fabuio Vieira; Danny Mota, Leao. Allenatore: Rui Jorge

In streaming o in chiaro? Ecco dove vedere Germania-Portogallo finale under21 in tv

La finale tra Germania-Portogallo sarà visibile in diretta tv in esclusiva in chiaro su Rai 3, terzo canale del digitale terrestre. La partita sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, piattaforma disponibile su qualsiasi dispositivo dotato di una connessione a internet. Il prepartita sarà visibile sempre su Rai 3, a partire dalle 20:35. Gli highlights dell’incontro invece, saranno disponibili a mezzanotte su Uefa.tv.