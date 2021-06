Euro 2020, dove vedere Finlandia-Russia: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 16 giugno, alle ore 15, alla “Gazprom Arena” di San Pietroburgo, si affronteranno la Finlandia del C.T Markku Kanerva e la Russia del C.T Stanislav Cherchesov, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo B di Euro 2020. Prima di scoprire dove vedere Finlandia-Russia, analizziamo il momento delle due nazionali.

La Finlandia dopo la vittoria per 0-1 contro la Finlandia spera in una difficile qualificazione agli ottavi di finale ma non sarà facile contro la nazionale russa. La Russia, invece, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Belgio cerca punti fondamentali per l’accesso agli ottavi. Nell’altra gara del girone si affronteranno Danimarca e Belgio, match in programma giovedì 17 giugno alle ore 18.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA-RUSSIA

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. C.T: Kanerva.



Russia (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba. C.T: Cherchesov.



Dove vedere Finlandia-Russia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Finlandia-Russia, valevole per la 2.a giornata del Gruppo B di Euro 2020, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.