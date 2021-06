Euro 2020, dove vedere Russia-Danimarca: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 21 al Telia Parken di Copenaghen si disputerà il match Russia-Danimarca, valevole per la terza ed ultima giornata del gruppo B di Euro 2020; che vede in classifica i russi al secondo posto con la Finlandia a tre punti, mentre i danesi fanalino di coda senza nessun punto all’attivo e con un piede e mezzo fuori dalla rassegna continentale.

Un solo precedente tra le due Nazionali risalente al 29 febbraio 2021 quando la Russia in un match amichevole espugnò Copenaghen per 2-0 grazie alle reti nel primo tempo siglate da Shirokov ed Arshavin ; l’arbitro della sfida sarà l’esperto Clément Turpin di nazionalità francese, coadiuvato dagli assistenti connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, al VAR François Letexier.

Danimarca-Russia, probabili formazioni

RUSSIA (3-5-1-1): Shunin; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev; Miranchuck; Dzyuba.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Poulsen.

Dove vedere Danimarca-Russia in tv e streaming

Il match tra Danimarca-Russia (calcio d’inizio ore 21) sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport (ch.253); inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Per chi fosse interessato, sui canali Sky Sport Uno (ch. 251) e Sky Sport (ch.253), ci sarà “Diretta Gol” dove in contemporanea sarà visibile oltre il match di Copenaghen, anche quello che si disputerà in contemporanea tra Finlandia-Belgio.

