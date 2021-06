Euro2020 Italia, Mancini non fa calcoli: conquistare il primato del girone

Euro2020 Italia, il ct azzurro Roberto Mancini punta ai piani alti senza fare calcoli. A Roma l’obiettivo è non farsi scavalcare. L’Italia giunge all’ultima partita della fase a gironi di Euro2020 e contro il Galles è vietato sbagliare. Quanti saranno i sostenitori del Drago? Si stima un totale di 400 persone, ma ne potrebbero arrivare molti di più. Molti sostenitori come quella biancorossa del rugby che in Galles è la nazionale più amata. Di certo, l’Italia di Mancini non è come quelli della palla ovale e si spera che i valori calcistici rimangano invariati.

Euro2020, Italia: evitare rischio di Belgio e Francia

Roberto Mancini conta di non perdere quest’ultimo match del girone contro il Galles, occorre evitare di farsi superare e finire in una dura lotta con Belgio e Francia. Scoraggiarsi non fa di certo per Mancini, che fin dall’inizio ha mostrato alla squadra e ai suoi tifosi, forza e determinazione. Grazie a ciò, l’Italia viene definita la più bella dell’Europeo: “Siamo belli e contenti di esserlo. I complimenti ci fanno solo piacere“.

Il tecnico azzurro vuole vincere per conquistare il primato del girone e eguagliare il record di Pozzo. Sarà una occasione per Andrea Belotti, che al momento scalpita in panchina. Mancini chiede alla squadra un risultato pieno, per continuare il lungo cammino.

Probabili formazioni

Italia-Galles ore 18:00

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. All. Page

Arbitro: Hategan (Romania)

Tv: Rai1 e Sky Sport