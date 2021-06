Probabili formazioni Portogallo Francia Euro2020: sarà CR7 vs Mbappé

Le probabili formazioni di Portogallo-Francia Euro2020, le scelte di Santos e Deschamps: si rivede Joao Felix, Didier conferma ancora gli stessi 11.

L’atto conclusivo del girone F, quello più atteso degli Europei, vedrà il Portogallo, campione in carica della competizione, affrontare la Francia, campione del mondo in carica. Entrambe vengono da passi falsi. I portoghesi dalla batosta ricevuta dalla Germania, mentre i transalpini dal pareggio per 1-1 contro l’Ungheria, la cenerentola del gruppo. La replica della finale di Euro2016 sarà determinante per la qualificazione alla fase finale. Ipotizzando la vittoria della Germania: una vittoria della Francia la garantirebbe il primo posto e condannerebbe il Portogallo a sperare nel ripescaggio, un pareggio permetterebbe ai transalpini di arrivare secondi nel girone e ai lusitani di essere tra le migliori terze e invece una vittoria dei portoghesi li porterebbe al secondo posto, mentre i francesi sarebbero tra le migliori terze.

Probabili formazioni di Portogallo-Francia Euro2020, le scelte di Santos e Deschamps

Il ct del Portogallo dovrà reinventare i suoi dopo la brutta prestazione vista contro la Germania. La partita contro i tedeschi è stata prettamente difensiva, puntando sulla velocità degli attaccanti in contropiede. Ma la retroguardia ha ceduto troppo presto alle avanzate della squadra di Löw, compromettendo l’incontro. Il ct della Francia invece, con l’Ungheria ha schierato il miglior undici possibile e sembra intenzionato a riconfermarlo. Dovrà però fare a meno di Ousmane Dembélé, fermatosi contro i magiari per un fastidio alla gamba. Il francese dovrà essere operato con un intervento chirurgico. Il problema riscontrato è al menisco e si prevede uno stop di un paio di settimane. Certo è il suo addio a Euro2020. Pronto a entrare a gara in corso sarà quindi Coman, con caratteristiche simili al suo compagno di Nazionale.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

A disposizione: Lopes, Rui Silva, Nuno Mendes, Pepe, Rafa Silva, Palhinha, Neves, Guedes, Moutinho, Sanches, Pote, William Carvalho, Diogo Jota, André Silva.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

A disposizione: Mandanda, Maignan, Dubois, Zouma, Lenglet, Digne, Koundé, Tolisso, Sissoko, Coman, Lemar, Giroud, Ben Yedder, Thuram.