Sky o Rai 1? Dove vedere Belgio-Portogallo streaming gratis e diretta tv in chiaro, Euro 2020

DOVE VEDERE BELGIO-PORTOGALLO IN DIRETTA TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS? – Adesso si comincia davvero a fare sul serio: stanno arrivando gli ottavi di finale di Euro2020! Tra le varie partite interessanti, al di là della sfida della nostra Nazionale contro l’Austria di Franco Foda, c’è un match che attira la curiosità di tutti: Belgio-Portogallo. Che, peraltro, sarà anche un po’ Inter-Juventus, visto lo scontro tra i due super bomber Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il Belgio è arrivato fin qui da primo nel girone con nove punti su nove, il Portogallo invece vi accede da terzo nel girone della morte con Francia e Germania: chi vincerà, andrà contro la vincente di Italia-Austria. In ogni caso, sembra davvero difficile fare pronostici su questo match: ecco dove vedere Belgio Portogallo in tv e in streaming.

Quando si gioca Belgio-Portogallo, Euro2020 ottavi di finale

Il match Belgio–Portogallo, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, avrà luogo allo Stadio San Mames di Bilbao, in Spagna, domenica 27 giugno alle ore 21 italiane.

Probabili formazioni Belgio-Portogallo, Euro2020 27 giugno 2021

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Belgio-Portogallo Euro2020 27 giugno, streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Sky?

Il match di Euro2020 Belgio-Portogallo, valido per gli ottavi di finale e in programma lunedì 27 giugno 2021 alle ore 21, sarà visibile in diretta ed in chiaro su Rai 1. Di conseguenza, sarà possibile guardare la partita anche in streaming gratis su Rai Play, app del servizio pubblico disponibile per pc, tablet e smartphone.

La sfida sarà però anche visibile su Sky. Inoltre, dunque, si potrà assistere a Belgio-Portogallo anche attraverso Sky Go, scaricando l’app del servizio disponibile su pc, tablet e smartphone.